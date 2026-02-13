Inicio
opinion
columnistas

Noticias

Entre dos ‘galanes’

“No pensemos que esta disputa es una señal de nuestro atractivo o que somos ‘clave’“.

    Alejandra Costa
    Por

    Curadora de Economía de Comité

    "El gobierno actual y el próximo deberían entender el considerable riesgo detrás de estas presiones por elegir entre la ‘hamburguesa’ y el ‘chifa’". Foto: Composición ChatGPT.
    Mañana es el Día de San Valentín y el Perú lo recibe en medio de una riña entre las dos economías más grandes del mundo, Estados Unidos y China, que se acusan mutuamente de poner en riesgo nuestra soberanía. Como sabe cualquiera que ha sido protagonista de una competencia entre dos ‘galanes’ por nuestros afectos, al final en estos triángulos quien lleva las de perder es la manzana de la discordia: lo menos relevante suele ser la autonomía del objeto del deseo y, más bien, la prioridad de los adversarios es impresionarse el uno al otro.

