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Grandes tecnológicas: demandadas

“Es esperanzador que, frente a grandes corporaciones mundiales con un enorme poder económico, político y cultural, este acuerdo reivindique derechos ciudadanos”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Meta aceptó implementar los cambios en sus plataformas, pero pidió medidas similares en otras como TikTok y YouTube.
    Meta aceptó implementar los cambios en sus plataformas, pero pidió medidas similares en otras como TikTok y YouTube.

    Se debate desde hace un tiempo acerca de si las redes sociales y plataformas tienen efectos nocivos sobre los menores de edad; entre otros, si generan o no formas de adicción. De partida, numerosos países han impuesto restricciones o prohibiciones al uso de celulares por los niños, con particular rigurosidad en cuanto a la prohibición de su uso en los colegios. En algunos casos, las restricciones afectan el acceso a las redes sociales en general.

    Conforme a los criterios de

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.