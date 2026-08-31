Grandes tecnológicas: demandadas

Se debate desde hace un tiempo acerca de si las redes sociales y plataformas tienen efectos nocivos sobre los menores de edad; entre otros, si generan o no formas de adicción. De partida, numerosos países han impuesto restricciones o prohibiciones al uso de celulares por los niños, con particular rigurosidad en cuanto a la prohibición de su uso en los colegios. En algunos casos, las restricciones afectan el acceso a las redes sociales en general.

En Estados Unidos, miles de familias y 52 fiscales presentaron una demanda contra empresas como Meta (Facebook e Instagram), ByteDance (TikTok), Snap (por Snapchat) y Alphabet (por YouTube) por sus efectos perniciosos en la infancia y adolescencia. Como un avance del proceso, la semana pasada hubo un acuerdo de particular importancia, en California, entre los fiscales y Meta. Según lo pactado, los denunciantes retirarán su demanda contra esta empresa acusada de “diseñar productos adictivos para los niños”. En tanto, Meta pagará cerca de US$18.000 millones y hará modificaciones “en el diseño de sus herramientas”.

Entre los cambios figuran “la limitación a dos horas del tiempo de navegación de los menores en las redes, la prohibición de las notificaciones en horario lectivo y el modo nocturno, que les impedirá manejar Instagram o Facebook por la noche. Tampoco se les mostrará el número de ‘me gusta’ y se reforzarán los mecanismos de verificación de edad” (El País, 28/8/26).

No obstante, el diario acota que se ha apagado solo uno de los fuegos que arden contra Meta y las otras empresas, porque el acuerdo “no resuelve, exime ni compensa […] las miles de reclamaciones individuales presentadas por las familias de los menores incluidas en nuestro procedimiento”, según explica a “El País” Joseph van Zandt, del estudio de abogados Beasley Allen. En todo caso, Meta ha reconocido implícitamente que está cometiendo faltas que impactan en la salud mental de sus usuarios.

Es esperanzador que, frente a grandes corporaciones mundiales con un enorme poder económico, político y cultural, este acuerdo reivindique derechos ciudadanos. Mientras tanto, en el Perú, según una encuesta de la Universidad de Piura publicada en febrero último, “los menores peruanos dedican en promedio cuatro horas al día a las redes sociales”; y el 31%, “cinco o más horas al día”. ¿Se aplicarán las restricciones en el ámbito global, incluido el Perú, o habrá que iniciar demandas locales hasta lograr algo de humana cordura en medio del delirio por el poder y las ganancias monetarias?