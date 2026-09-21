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IA: graves riesgos anunciados

“La conclusión es clara: empresarios y gobernantes de las dos potencias involucradas han estado hace tiempo informados de los graves riesgos”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Hoy por hoy, es hora de un acuerdo global que incluya a China y Estados Unidos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Hoy por hoy, es hora de un acuerdo global que incluya a China y Estados Unidos". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Bastante antes de que Jacob Coxon, investigador de inteligencia artificial (IA), abandonara la empresa Anthropic y diera la voz de alarma sobre los efectos que podría tener para la humanidad la aceleración de los avances de esta tecnología, dos premios Nobel de Física habían anunciado los peligros de la falta de control y seguridades.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.