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Habermas ante el ocaso del debate público

“Volver sobre Habermas sería una manera de recordar que la democracia no se sostiene solo en la libertad de hablar, sino también en la capacidad colectiva de escucharse”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    "Los debates presidenciales, por ejemplo, pueden leerse a la luz de las preocupaciones que atravesaron la obra de Habermas, pues evidencian una forma de interacción pública en la que el intercambio argumentativo cede con frecuencia ante la confrontación estratégica".
    "Los debates presidenciales, por ejemplo, pueden leerse a la luz de las preocupaciones que atravesaron la obra de Habermas, pues evidencian una forma de interacción pública en la que el intercambio argumentativo cede con frecuencia ante la confrontación estratégica".

    La reciente muerte de Jürgen Habermas ha reactivado una serie de reflexiones sobre el lugar que ocupa la conversación pública en la sociedad. No se trata únicamente de la desaparición de una de las figuras más influyentes de la filosofía contemporánea, sino también de la oportunidad de volver a preocuparnos por la calidad de la esfera pública y su papel en la legitimación de la vida democrática.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.