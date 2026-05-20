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Ideología y corrupción

“Cuando la izquierda gobierna en países con controles más débiles, su modelo de intervención puede amplificar los espacios para la corrupción”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Paula López-Villalba (University of Michigan) y Christian Ruzzier (Universidad de San Andrés) son dos académicos que, en marzo del 2026, publicaron un ‘paper’ titulado “Ideology and Corruption” (Ideología y corrupción), en el cual buscan responder si es que los gobiernos de izquierda son más corruptos. Este es un debate antiguo, pero en el que no existe tanta evidencia sólida.

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