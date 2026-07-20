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¿Inclusión con democracia iliberal?

“La duda, entonces, es cuál es el peso real de la vocación democrática de quienes van a gobernar el país”.

    Santiago Pedraglio
    Por

    Sociólogo

    Resumen

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    Keiko Fujimori mantiene sesiones de reuniones en San Isidro antes de su toma de mando. (Foto: Oficina de la Presidenta Electa)
    Keiko Fujimori mantiene sesiones de reuniones en San Isidro antes de su toma de mando. (Foto: Oficina de la Presidenta Electa)

    En el discurso al recibir sus credenciales de presidenta electa, Keiko Fujimori trató de que la escucharan los sectores que no votaron por ella —lo dijo expresamente— o que lo hicieron con dudas.

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