En el Semáforo de este viernes 12 de setiembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el presidente del BCR, Julio Velarde, destacó en Madrid que Perú tiene la inflación más baja entre países con moneda propia, con 3% promedio anual 2001-2023. Segundo, el equipo peruano de tenis inicia hoy la Copa Davis contra Portugal como local, buscando avanzar a eliminatorias. Finalmente, un accidente en Ate dejó dos muertos y varios heridos cuando un bus se estrelló contra una baranda metálica.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO🔴 LO MALO

🟢 LA BAJA INFLACIÓN DEL PERÚ

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, afirmó que la inflación peruana es la más baja entre los países que tienen moneda propia. Actualmente, el Perú tiene una inflación promedio anual de 3% en el período 2001-2023. El reconocido funcionario señaló que alrededor de 2% es “una inflación deseable”. El titular del BCR habló sobre el tema en una actividad realizada en Madrid (España), la cual fue parte de inPerú, la gira de inversiones de la Bolsa de Valores de Lima que ahora se centra en Europa.

🟢 PERÚ, DE LOCAL POR LA DAVIS

Hoy arranca la serie de la Copa Davis entre Perú y Portugal, con el plus de que nuestro equipo masculino de tenis jugará de local en el Club Lawn Tenis. El cuadro nacional está integrado por Ignacio Buse (de gran presente), Juan Pablo Varillas, Gonzalo Bueno y Alexander Merino, y es capitaneado por Luis Horna. La serie, que se transmitirá por TV Perú, terminará mañana. El ganador avanzará a las ‘qualifiers’ de la Davis, el paso previo a las finales. Perú espera llegar a esa instancia, en la que estuvo en el 2008, cuando Horna era jugador.

🔴 OTRO ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Un nuevo hecho lamentable vinculado con el transporte público ocurrió ayer. En el distrito de Ate, dos personas fallecieron y varias quedaron heridas luego de que el bus en el que viajaban se estrellara contra una baranda metálica instalada a un costado de la autopista. El hecho ocurrió entre el peaje y el puente Santa Anita. El bus cubría la ruta entre Pachacámac y San Martín de Porres, y pertenece a la empresa Real Star. El conductor fue detenido y llevado a la comisaría de Salamanca para determinar las causas del hecho.