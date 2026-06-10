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Justicia social

“La gran tarea del futuro gobierno será construir una justicia social que consolide el desarrollo humano integral”.

    Francisco Miró Quesada Rada
    Por

    Exdirector de El Comercio

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    La encíclica “Magnifica Humanitas”, del papa León XIV, abarca diversos temas que voy a divulgar en varios artículos. Uno de ellos, para mí fundamental, es el de la justicia social, muy necesaria en el Perú, donde ha aumentado la pobreza extrema, continúa la exclusión, la marginación, el racismo, la homofobia, la xenofobia y una fuerte carencia en el reconocimiento del otro y de la otra. Para tener un sistema democrático sólido y superar el desprecio que sufren muchos compatriotas, la reciente concentración de la riqueza en donde el 40% está concentrada en un 1%, el abuso del poder, el aumento de bandas criminales organizadas y una cleptoestructura que se ha ido construyendo a lo largo de los años, la corrupción formal e informal, además de un Estado alejado, frío e indolente, son las expresiones de un mal que ya no es coyuntural sino estructural.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.