El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La autenticidad artificial

“Hoy en día, el internet se ha vuelto el tercer espacio de la gran mayoría de comunidades”.

    Valeria Morante
    Por

    Gerente regional de employee experience en Emerson Europa

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    Instagram salió al mercado en el 2010. Promovía un acercamiento al contenido de forma pulida y me atrevería a decir visualmente perfecta. Curadores de contenido eran aquellos que lideraban la interacción de usuario con medios. Hace seis años aproximadamente, hubo un cambio: la valoración del consumidor migró a la autenticidad. Esto se pudo ver con el incremento de aplicaciones como TikTok, donde el algoritmo valoraba interacción y contenido de nicho, también se ve en la masificación de ‘influencers’ compartiendo gustos “reales”. En esta nueva era, primaban experiencias personales como capital social y autenticidad como forma para conectar.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.