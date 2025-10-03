OpenAI prepara su ingreso al mundo de la contratación laboral con el desarrollo de OpenAI Jobs Platform, una herramienta que usará inteligencia artificial para vincular a empresas y candidatos de manera más precisa. El proyecto será liderado por Fidji Simo, CEO de Aplicaciones de la compañía.

La plataforma promete actuar como una mezcla de consejero laboral y cazatalentos digital: analizará historiales, habilidades, intereses y hasta aspiraciones de los usuarios para sugerirles oportunidades laborales acordes a su perfil. El lanzamiento está previsto para mediados de 2026 e incluirá una vía específica para pequeñas empresas y gobiernos locales.

En paralelo, OpenAI anunció que ofrecerá certificaciones en “fluidez en IA” a través de su iniciativa OpenAI Academy, en alianza con Walmart. El objetivo es certificar a 10 millones de estadounidenses antes de 2030, en un contexto de automatización creciente y transformación de los empleos tradicionales.

Con esta jugada, la firma detrás de ChatGPT busca expandirse más allá de su chatbot estrella y adentrarse en aplicaciones prácticas, un terreno en el que Microsoft ya ha invertido con fuerza. La intención es clara: redefinir cómo las personas consiguen trabajo en una economía dominada por la IA generativa.

El propio Sam Altman, CEO de OpenAI, confirmó que Fidji Simo también liderará otras iniciativas. Entre ellas figuran un navegador y una red social aún no revelada, según adelantaron filtraciones recientes.

La estrategia apunta a un despliegue multicanal que aproveche la infraestructura de lenguaje y la base de datos de millones de usuarios que ya interactúan con ChatGPT. La compañía busca competir en espacios dominados por Google, LinkedIn o Facebook.

El movimiento también refleja un cambio en la visión de OpenAI: dejar de ser únicamente el motor tecnológico detrás de productos de terceros para consolidarse como creador de experiencias propias, al estilo de gigantes como Apple o Amazon.