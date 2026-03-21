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La caja de Pandora

“La izquierda no ceja en el empeño de hundir la economía y destruir el futuro del país y de todos los peruanos”.

    Jaime de Althaus
    Por

    Analista político

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    "Partidos de izquierda quieren favorecer a sus clientelas de la minería informal e ilegal". Ilustración: Composición GEC
    "Partidos de izquierda quieren favorecer a sus clientelas de la minería informal e ilegal". Ilustración: Composición GEC

    Tenían razón Fuerza Popular y todos aquellos que advirtieron que cesar a José Jerí no solo era agravar aún más la inestabilidad sino abrir peligrosamente la puerta al caos, al desorden y al manejo electorero de las decisiones de gobierno. Que es lo que está ocurriendo.

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