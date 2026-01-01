En el Semáforo de este jueves 1 de enero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero, las vidas que se lograron salvar a fin de año gracias a la donación de órganos. Segundo, el trágico accidente en Cusco. Finalmente el exceso de basura en las calles de Chorrillos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢LA DONACIÓN SALVA VIDAS

El Seguro Social de Salud (EsSalud) culminó el 2025 con la ejecución de su último operativo de donación de órganos y tejidos, una intervención que permitió salvar la vida de cinco pacientes que se encontraban en lista de espera, informó la entidad. Según precisó EsSalud, el procedimiento se activó luego de que una familia autorizara la donación de órganos de su familiar fallecido, decisión que hizo posible la procuración y el traslado oportuno de los órganos.

🔴GRAVE CHOQUE EN CUSCO

El 30 de diciembre, dos trenes turísticos de las empresas Inca Rail y PeruRail colisionaron en la ruta hacia Machu Picchu, en el sector de Pampacahua, Cusco. El impacto ocurrió alrededor de la 1:20 p.m. en hora punta, dejando un maquinista fallecido y decenas de heridos, muchos de ellos turistas, que fueron trasladados a centros médicos cercanos. Se activaron protocolos de emergencia y se restringió temporalmente el servicio ferroviario para atender y evacuar a los pasajeros mientras se inicia una investigación para esclarecer las causas del accidente.

🔴CHORRILLOS LLENO DE BASURA

En Chorrillos, vecinos han denunciado que las calles están llenas de basura debido a la acumulación de residuos sólidos en los últimos dos o tres meses, con camiones de recojo que pasan de forma irregular y contenedores desbordados en varias zonas del distrito. El alcalde Richard Cortez explicó que la crisis se debe a una gran deuda municipal (más de 100 millones de soles) y a problemas con los contratos de las empresas encargadas de la limpieza. Anunció que desde febrero trabajará con un nuevo presupuesto para mejorar el servicio.