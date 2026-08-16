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La educación virtual y el desafío de aprender

“La expansión de la educación virtual puede ampliar el acceso a la educación superior en el Perú, pero su verdadero valor dependerá de que las instituciones utilicen la tecnología para comprender mejor cómo aprenden sus estudiantes”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Desde agosto de 2024, las universidades peruanas pueden ofrecer programas de pregrado cuya modalidad a distancia comprenda hasta el 100 % de los créditos académicos, a partir de la Ley N.° 32105. La norma amplía las posibilidades de acceso para quienes viven lejos de los centros urbanos, trabajan o tienen responsabilidades familiares. Sin embargo, estudiar desde cualquier lugar no significa recibir una educación de calidad necesariamente. La apertura normativa exige entender la virtualidad como una forma distinta de organizar el aprendizaje.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.