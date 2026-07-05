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La elección no se puede anular

“No podemos obligar a RLA a cumplir como senador, si no quiere. Tampoco, sin embargo, podemos reconocerle el derecho a arrasar obligaciones que son parte esencial del derecho electoral”.

    Federico Salazar
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio / Foto: Hugo Pérez
    Composición: El Comercio / Foto: Hugo Pérez

    Este mes se inicia un nuevo gobierno. No solo una nueva administración; también un nuevo Congreso. La limitación de los poderes, tanto como el balance entre los mismos, será decisiva.

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