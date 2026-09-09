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La falsa representación

“La representación debe ir más allá de ser una mesa de partes de reclamos repetitivos sobre problemas específicos y apuntar a construir soluciones integrales”.

    Martin Hidalgo
    Por

    Jefe de la Unidad de Investigación (Udiec)

    martin.hidalgo@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Composición: El Comercio
    Composición: El Comercio

    Los parlamentarios ya tuvieron su primera semana de representación y repiten las mismas acciones poco productivas del unicameralismo. La función de representación es quizás la menos valorada, y en sus fallas radica la poca aceptación del Congreso frente a la opinión pública.

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