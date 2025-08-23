La fuerza transformadora de la universidad

En un mundo donde el conocimiento es el principal activo estratégico, la universidad no puede limitarse a transmitir saberes: debe ser, a la vez, laboratorio de ideas y plataforma de acción. La investigación permite imaginar futuros posibles y trazar rutas para alcanzarlos; la innovación convierte esos hallazgos en realidades tangibles: tecnologías que cuidan el ambiente, modelos de negocio que dinamizan economías locales y políticas públicas informadas por datos rigurosos. Cuando ambas convergen, el aula deja de ser un punto de llegada para convertirse en un centro de creación colectiva, donde cada estudiante explora y cada docente orienta en la frontera del conocimiento.

Esta transformación no ocurre por inercia. Exige una cultura que premie la curiosidad, tolere el ensayo y error, y mida su pertinencia por el impacto real en la vida de las personas. Supone cuestionar lo establecido, integrar la diversidad de saberes y tejer alianzas que crucen fronteras geográficas y disciplinarias. En la Universidad de Lima, ese espíritu se expresa en proyectos que articulan ciencia y emprendimiento, así como en redes que vinculan a nuestros investigadores con comunidades, empresas y gobiernos. Pasamos de enseñar teorías a transformar realidades, en línea con la misión más profunda de la educación superior: ser agentes de cambio en un mundo que lo requiere con urgencia.

La literatura académica respalda este enfoque. El artículo “Emerging best strategies and capabilities for university–industry cooperation: A systematic review (2000-2023)”, de Elizaveta Tereshchenko y colegas, identifica a las universidades como ejes de los ecosistemas regionales de innovación: nodos intelectuales que enlazan investigación y sector productivo, generan y adaptan conocimiento junto con empresas y gobiernos, forman capital humano altamente calificado y promueven redes que impulsan competitividad y desarrollo sostenible. A su vez, Daan Griffioen, Aron Groen y Jason Nak, en “The integration of research in the higher education curriculum: A systematic review”, subrayan que integrar la investigación en el plan de estudios no es accesorio, sino esencial para potenciar el aprendizaje y estrechar la conexión entre docencia e investigación, siempre que el cuerpo docente cuente con competencias de diseño curricular y visión estratégica.

Trabajamos con esa convicción. El Instituto de Investigación Científica (IDIC) impulsa proyectos interdisciplinarios, promueve publicaciones académicas y desarrolla investigación aplicada con impacto social y económico. En paralelo, el Centro de Emprendimiento e Innovación (Innova Ulima) brinda un espacio donde estudiantes, egresados y docentes convierten ideas en soluciones viables, sostenibles y competitivas. Estas instancias fortalecen la articulación entre academia, empresa y sociedad y muestran que investigación e innovación pueden integrarse de manera estratégica en nuestra misión institucional.

Como docente y rectora, he comprobado que una buena pregunta abre más caminos que mil respuestas. En la Universidad de Lima, investigamos e innovamos para que el aprendizaje sea un proceso continuo de aprender, desaprender y reaprender. Recordémoslo siempre: la educación no se mide solo por lo que enseñamos, sino por lo que inspiramos a transformar.