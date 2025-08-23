Patricia Stuart
Patricia Stuart

La fuerza transformadora de la universidad
La fuerza transformadora de la universidad

La fuerza transformadora de la universidad

En un mundo donde el conocimiento es el principal activo estratégico, la universidad no puede limitarse a transmitir saberes: debe ser, a la vez, laboratorio de ideas y plataforma de acción. La investigación permite imaginar futuros posibles y trazar rutas para alcanzarlos; la innovación convierte esos hallazgos en realidades tangibles: tecnologías que cuidan el ambiente, modelos de negocio que dinamizan economías locales y políticas públicas informadas por datos rigurosos. Cuando ambas convergen, el aula deja de ser un punto de llegada para convertirse en un centro de creación colectiva, donde cada estudiante explora y cada docente orienta en la frontera del conocimiento.

Esta transformación no ocurre por inercia. Exige una cultura que premie la curiosidad, tolere el ensayo y error, y mida su pertinencia por el impacto real en la vida de las personas. Supone cuestionar lo establecido, integrar la diversidad de saberes y tejer alianzas que crucen fronteras geográficas y disciplinarias. En la Universidad de Lima, ese espíritu se expresa en proyectos que articulan ciencia y emprendimiento, así como en redes que vinculan a nuestros investigadores con comunidades, empresas y gobiernos. Pasamos de enseñar teorías a transformar realidades, en línea con la misión más profunda de la educación superior: ser agentes de cambio en un mundo que lo requiere con urgencia.

La literatura académica respalda este enfoque. El artículo “Emerging best strategies and capabilities for university–industry cooperation: A systematic review (2000-2023)”, de Elizaveta Tereshchenko y colegas, identifica a las universidades como ejes de los ecosistemas regionales de innovación: nodos intelectuales que enlazan investigación y sector productivo, generan y adaptan conocimiento junto con empresas y gobiernos, forman capital humano altamente calificado y promueven redes que impulsan competitividad y desarrollo sostenible. A su vez, Daan Griffioen, Aron Groen y Jason Nak, en “The integration of research in the higher education curriculum: A systematic review”, subrayan que integrar la investigación en el plan de estudios no es accesorio, sino esencial para potenciar el aprendizaje y estrechar la conexión entre docencia e investigación, siempre que el cuerpo docente cuente con competencias de diseño curricular y visión estratégica.

Trabajamos con esa convicción. El Instituto de Investigación Científica (IDIC) impulsa proyectos interdisciplinarios, promueve publicaciones académicas y desarrolla investigación aplicada con impacto social y económico. En paralelo, el Centro de Emprendimiento e Innovación (Innova Ulima) brinda un espacio donde estudiantes, egresados y docentes convierten ideas en soluciones viables, sostenibles y competitivas. Estas instancias fortalecen la articulación entre academia, empresa y sociedad y muestran que investigación e innovación pueden integrarse de manera estratégica en nuestra misión institucional.

Como docente y rectora, he comprobado que una buena pregunta abre más caminos que mil respuestas. En la Universidad de Lima, investigamos e innovamos para que el aprendizaje sea un proceso continuo de aprender, desaprender y reaprender. Recordémoslo siempre: la educación no se mide solo por lo que enseñamos, sino por lo que inspiramos a transformar.

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Patricia Stuart es rectora de la Universidad de Lima

