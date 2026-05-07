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La guerra que está cambiando el mundo

“La guerra también ha evidenciado lo vulnerable que es el suministro energético global”.

    Ian Bremmer
    Por

    Presidente de Eurasia Group

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    Una mujer ondea una bandera iraní frente a una valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, el 5 de mayo de 2026. (Foto de AFP).
    Una mujer ondea una bandera iraní frente a una valla publicitaria antiestadounidense que hace referencia al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al estrecho de Ormuz en la plaza Valiasr de Teherán, el 5 de mayo de 2026. (Foto de AFP).
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    La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha hecho mucho más que desestabilizar Oriente Medio, elevar los precios del petróleo y el gas, y perturbar la economía global. También ha obligado a aliados y rivales de EE.UU. a reaccionar ante una superpotencia percibida como impredecible, desencadenando un realineamiento geopolítico que transformará el equilibrio de poder global en la próxima década.

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