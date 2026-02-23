El Comercio
La semana emocionante para Ignacio Buse, la cultura en el olvido y el tránsito restringido

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 23 de febrero.

    En el Semáforo de este lunes 23 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Ignacio Buse llega a semifinales en Río y alcanza el mejor ranking dentro del top 70 mundial. Segundo, la cultura en el olvido de los partidos políticos. Finalmente, el tránsito restringido por las lluvias y huaicos.

