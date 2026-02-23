La semana emocionante para Ignacio Buse, la cultura en el olvido y el tránsito restringido

En el Semáforo de este lunes 23 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. El primero: Ignacio Buse llega a semifinales en Río y alcanza el mejor ranking dentro del top 70 mundial. Segundo, la cultura en el olvido de los partidos políticos. Finalmente, el tránsito restringido por las lluvias y huaicos.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL MEJOR RANKING PARA BUSE

La semana pasada, Ignacio Buse alcanzó las semifinales del ATP 500 de Rio de Janeiro, acumulando así su segunda semifinal a nivel ATP. Logró vencer a dos de los favoritos: Joao Fonseca y Matteo Berrettini en partidos bastante exigentes. Con este buen resultado, ‘Nachito’ logró obtener el mejor ranking de su carrera hasta el momento: desde hoy será 66 del mundo y tendrá acceso directo a los siguientes Grand Slams y otros torneos importantes del circuito. ¡A seguir, Nacho!

🔴LA CULTURA EN EL OLVIDO

La mayoría de los planes de gobierno de los partidos que compiten en las Elecciones Generales 2026 apenas mencionan la palabra cultura, o lo hacen de forma vaga y sin propuestas claras. Los partidos mejor ubicados en las encuestas han relegado la cultura a temas técnicos o turísticos, mientras que otros incluyen propuestas más estructurales, como apoyo a trabajadores culturales, creación de mypes culturales o estatutos laborales. Expertos advierten diferencias profundas entre visiones que ven la cultura como derecho social y otras que la reducen a recurso económico.

🔴TRÁNSITO RESTRINGIDO

La Sutran informó que varias carreteras nacionales en Perú tienen tránsito restringido o interrumpido por las fuertes lluvias, deslizamientos de tierra y huaicos que han afectado diferentes regiones. Estas condiciones han resultado en daños a la infraestructura vial, lo que representa riesgo para conductores y pasajeros. Las zonas más afectadas incluyen tramos en Cajamarca e Ica, entre otros. Las autoridades recomiendan consultar el mapa interactivo de alertas de Sutran y seguir las indicaciones oficiales antes de viajar.