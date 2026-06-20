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La universidad y el diálogo

“¿Cómo acortamos la distancia entre el conocimiento académico y el pragmatismo que requiere la política para pasar a la acción?”.

    Augusto Townsend Klinge
    Por

    Fundador de Comité y cofundador de Recambio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Con frecuencia se critica a la academia por hablar desde una torre de marfil, con la autosuficiencia de quien conoce las respuestas pero prefiere no embarrarse en el debate político. Como si, fuera del campus, resultase imposible sostener una conversación con los rigores a los que están habituados los catedráticos.

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