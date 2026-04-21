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Lecciones del regreso a la Luna

“Volver a la Luna no significa solo retomar una gran aventura humana, significa también fortalecer la ciencia y la tecnología que necesitamos para entender mejor la Tierra”.

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    La NASA acaba de concluir con éxito la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. Cuatro astronautas –Reid Wiseman, Víctor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen– a bordo de la nave Orión pasaron casi 10 días en el espacio antes de amerizar con éxito en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego. Este hito marca el retorno de la exploración espacial tripulada y prepara el camino para futuras misiones humanas a la superficie de la Luna. La tripulación obtuvo imágenes extraordinarias de la Tierra y de su satélite; ellas nos recuerdan que la conquista del espacio es una hazaña humana solo posible por los inmensos avances científicos y tecnológicos de nuestro tiempo.

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