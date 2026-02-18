El Comercio
Los diez mandamientos del poder

“Tal vez el problema no sea la falta de mandamientos o que nuestros candidatos no los conozcan, sino la ausencia de voluntad para cumplirlos”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    Resumen

    "'No codiciarás los bienes ajenos' se refleja en la captura del Estado por intereses privados o en la obsesión por controlar instituciones autónomas". Ilustración: El Comercio
    Una encuesta del IEP señaló que los católicos en el Perú rondan más o menos el 60% de la población. En la tradición judeocristiana, los diez mandamientos no solo son normas religiosas, sino también una guía moral mínima para la convivencia (para distinguir el bien del mal). Si trasladáramos los mandamientos al terreno político, bien podrían servir como un espejo –incómodo– para quienes aspiran a gobernar el Perú, desde la presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados hasta los gobiernos regionales y municipales. Veamos.

