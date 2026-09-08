El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Minería ilegal, Marco Rubio y la Pax Silica

“El Perú es hoy, en Sudamérica, el centro del pulso entre Estados Unidos y China”.

    Iván Arenas
    Por

    Especialista en minería e hidrocarburos

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La Pax Silica no es cualquier estrategia. Es un capítulo amplio en el libro de la geopolítica norteamericana". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La Pax Silica no es cualquier estrategia. Es un capítulo amplio en el libro de la geopolítica norteamericana". Ilustración: Giovanni Tazza

    Viernes 4, 8:02 a.m. En X, antes Twitter, la página oficial de la Embajada de Estados Unidos informa que Marco Rubio, secretario de Estado, visitará el Perú, Ecuador y Colombia. Rubio, cubano-americano de quien Donald Trump ha dicho que pasará a la historia como “el mejor secretario de Estado” (por encima de Henry Kissinger), es uno de los hombres con mayor poder en Washington y posible candidato a la presidencia de la primera república moderna. Rubio vendrá en un momento complejo para el gobierno de Keiko Fujimori, que recién empieza a organizarse pieza a pieza y yerro a yerro.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.