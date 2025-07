Este domingo en el Semáforo conoce la postura de “El Comercio” sobre tres temas importantes. Primero, queremos agradecer y felicitar a todos los que han participado esta mañana en la carrera New Balance Lima 15K powered by El Comercio. Segundo, luego de diversos contratiempos en la ejecución del proyecto, todo apunta a que el teleférico de Miraflores finalmente avanza por buen camino. Finalmente, el partido Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, ha afianzado sus lazos con gremios de la minería informal con miras a las elecciones generales del 2026.

🟢LO BUENO🟡NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢UNA FIESTA PARA TODOS

Hoy queremos agradecer y felicitar a todos los que han participado esta mañana en la carrera New Balance Lima 15K powered by El Comercio. Esta competencia, que regresó tras 11 años, convocó a cerca de 3.000 corredores y tuvo como punto de partida el parque Andrés Avelino Cáceres, en San Isidro. La partida fue a las 7 a.m. y el recorrido contó con puntos de hidratación, ambulancias y asistencia médica. Esta carrera reafirma el compromiso de este Diario con el crecimiento del deporte peruano, con presencia en el fútbol femenino, tenis y ahora en el running.

🟢TELEFÉRICO EN MARCHA

Luego de diversos contratiempos en la ejecución del proyecto, todo apunta a que el teleférico de Miraflores finalmente avanza por buen camino. La empresa Zigzag Teleféricos, responsable de la obra, confirmó que esta es viable y anunció que las cabinas ya están completamente ensambladas y listas para ser enviadas a Lima desde Austria entre setiembre y octubre. La Municipalidad de Miraflores indicó a El Comercio su intención de que el proyecto siga en marcha, y para ello instó a la empresa a resolver los aspectos pendientes de la obra.

🔴LOS NUEVOS ALIADOS DE PODEMOS PERÚ

El partido Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez, ha afianzado sus lazos con gremios de la minería informal con miras a las elecciones generales del 2026. Según un informe de El Comercio, sus dirigentes han compartido espacios públicos con representantes de la Confemin. Estos nuevos nexos apuntan a ganar respaldo en regiones donde estos gremios tienen fuerte influencia, pese a las críticas por su oposición a medidas de fiscalización y a la cuestionada defensa del Reinfo.