/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Niñas madres, niñas objeto

“Los niños son sujetos de derecho y protección, y no pueden ser utilizados ni por una pastora ni por el Estado”.

    María Cecilia Villegas
    Por

    CEO de Capitalismo Consciente Perú

    "Las mujeres peruanas son ciudadanas de segunda categoría que ven su futuro limitado no solo por la violencia sexual, sino porque además son obligadas a llevar a término embarazos a pesar de que ponen en riesgo sus vidas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Una foto de 20 niñitas sobre un escenario, mirando al piso o escondiendo sus caritas detrás de las cabezas de sus hijos, ha causado indignación en una Lima siempre pacata y nunca compasiva; niñas de entre 10 y 13 años, víctimas de violencia sexual exhibidas en un albergue creado por una congresista que también es pastora y que postula a la reelección. Forman parte, además, de un dolorosísimo grupo: el de las niñas madre, que solo en el 2025 han sido 993. En esa foto hay una crueldad incomprensible, como si su desgracia se debiera celebrar.

    Tipo de trabajo:

