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No fue lo peor peor

“Y vaya que la realidad que va a tener que enfrentar desde el inicio es bastante complicada”.

    Carlos Basombrío Iglesias
    Por

    Analista político y experto en temas de seguridad

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    Soy de los que piensan que son pocos los que aspiran a un cargo público para servir al país. Nuestra historia nos dice que son muchos más los que buscan disfrutar al máximo los privilegios del poder y, no pocos, los que llegan para robar. Las trayectorias de ambos contendores generan legítimas dudas sobre lo que viene.

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