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No queremos regalos, queremos oportunidades

“El Perú puede ser competitivo y sostenible. ¡No defraudemos nuestras posibilidades!“.

    Jorge Montero Cornejo
    Por

    ExMinistro de Energía y Minas

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    A tres semanas de las Elecciones Generales y después de tener ocho Presidentes en 10 años está claro que nuestra democracia necesita renovarse con la legitimidad de unas urnas inobjetables. El domingo 12 de abril, festividad de la Divina Misericordia, tenemos que votar, tenemos que elegir, en paz y en orden. Con el Perú en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.