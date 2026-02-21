NoTePases denuncia baches, Arequipa inundada y arresto del príncipe Andrés

En el Semáforo de este sábado 21 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio impulsa la campaña #NoTePases para denunciar rompemuelles en mal estado, con fotos o videos enviados al WhatsApp 937 714 189. Segundo, Arequipa sufrió graves daños por lluvias torrenciales que dejaron viviendas inundadas, zonas sin servicios y dos fallecidos. Finalmente, el expríncipe Andrés fue arrestado y liberado en medio de una investigación por vínculos con Jeffrey Epstein.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Campaña para denunciar los peores rompemuelles

Ahora, los lectores de El Comercio podrán enviar fotos y videos sobre los reductores de velocidad, conocidos como rompemuelles, que vean en pésimo estado. A través de la campaña #NoTePases se podrá denunciar los que tengan una altura excesiva u otras características antirreglamentarias. Podrán hacerlo a través del WhatsApp 937 714 189. La semana pasada, este Diario recorrió diferentes vías de Lima Metropolitana, y encontró por lo menos seis tipos de rompemuelles antirreglamentarios.

🔴Colapso en Arequipa por las lluvias torrenciales

Arequipa ya soportaba intensas lluvias en los últimos días, pero la registrada el jueves dejó la ciudad colapsada. Según los reportes, las torrenteras afectaron varios distritos, por lo que hay viviendas inundadas de lodo, vehículos enterrados, desagües colapsados y zonas sin servicio de agua y energía eléctrica. También se ha informado sobre al menos dos fallecidos. Policías y miembros del Ejército están resguardando las zonas afectadas para garantizar la seguridad de las familias y sus viviendas.

🔴La situación del expríncipe Andrés

Una gran crisis enfrenta la Corona británica por el arresto y posterior liberación del expríncipe Andrés, implicado en el escándalo de Jeffrey Epstein. El hermano menor del rey Carlos III es investigado por sospechas de mala conducta ante la presunta filtración de informes confidenciales al fallecido financiero y criminal sexual estadounidense, en el 2010. Tras permanecer más de 10 horas detenido, la policía británica informó que Andrés Mountbatten-Windsor fue puesto en libertad “bajo investigación”.