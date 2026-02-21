El Comercio
#NoTePases denuncia baches, Arequipa inundada y arresto del príncipe Andrés

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 21 de febrero.

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / ANDY RAIN

    En el Semáforo de este sábado 21 de febrero, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, El Comercio impulsa la campaña #NoTePases para denunciar rompemuelles en mal estado, con fotos o videos enviados al WhatsApp 937 714 189. Segundo, Arequipa sufrió graves daños por lluvias torrenciales que dejaron viviendas inundadas, zonas sin servicios y dos fallecidos. Finalmente, el expríncipe Andrés fue arrestado y liberado en medio de una investigación por vínculos con Jeffrey Epstein.

