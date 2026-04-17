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Denuncias ciudadanas generan 2.000 multas, “Time” incluye a dos peruanos en su top 100 y Contraloría señala graves fallas de la ONPE en proceso electoral

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 17 de abril.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La defensora ambiental Mari Luz Canaquiri Murayari figura entre los 100 personajes más influyentes del mundo".
    "La defensora ambiental Mari Luz Canaquiri Murayari figura entre los 100 personajes más influyentes del mundo".

    En el Semáforo de este viernes 17 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas.Primero, la campaña #NoTePases logró sancionar a más de 2.000 infractores gracias a las denuncias ciudadanas. Segundo, la defensora ambiental Mari Luz Canaquiri y el papa León XIV fueron incluidos entre los 100 personajes más influyentes del mundo por la revista “Time”. Finalmente, la Contraloría detectó graves fallas logísticas de la ONPE en más de 270 informes sobre el reciente proceso electoral.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.