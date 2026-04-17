Denuncias ciudadanas generan 2.000 multas, “Time” incluye a dos peruanos en su top 100 y Contraloría señala graves fallas de la ONPE en proceso electoral

En el Semáforo de este viernes 17 de abril, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas.Primero, la campaña #NoTePases logró sancionar a más de 2.000 infractores gracias a las denuncias ciudadanas. Segundo, la defensora ambiental Mari Luz Canaquiri y el papa León XIV fueron incluidos entre los 100 personajes más influyentes del mundo por la revista “Time”. Finalmente, la Contraloría detectó graves fallas logísticas de la ONPE en más de 270 informes sobre el reciente proceso electoral.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Denuncias ciudadanas generaron más de 2 mil multas

Más de 2.000 infractores fueron sancionados gracias a las denuncias ciudadanas enviadas a la campaña #NoTePases. Este esfuerzo cívico, auspiciado por SOAT Mapfre y Mitsubishi, demuestra el enorme poder de la participación cívica para ordenar nuestras calles y promover el respeto vial. Esta alianza entre el sector privado y los ciudadanos evidencia que la tecnología es un arma muy eficaz contra la impunidad de quienes no respetan las reglas de tránsito.

🟢Dos peruanos entre los más influyentes del mundo

Es un gran orgullo que la defensora ambiental Mari Luz Canaquiri Murayari figure entre los 100 personajes más influyentes del mundo, según la prestigiosa revista “Time”. Este reconocimiento visibiliza su valiente lucha por la Amazonía y demuestra que el liderazgo peruano tiene impacto global. Afortunadamente, no es nuestra única alegría en esta lista: el papa León XIV también ha sido destacado, con lo que se consolida un gran año para la influencia peruana en el ámbito internacional.

🔴Contraloría detectó graves hechos adversos en trabajo de ONPE

La Contraloría General de la República detectó graves hechos adversos en el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en más de 270 informes. El escándalo logístico y la falta de material electoral en este reciente proceso afectaron lo que debió ser una jornada pulcra y transparente. La ONPE debe asumir su responsabilidad directa y no simplemente culpar a terceros por su deficiente planificación y falta de reacción.