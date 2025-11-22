En la antigua Roma, el control se ejercía no solo con violencia, sino a través del pan y los juegos. Así lo declaró el poeta Juvenal al afirmar que “el pueblo solo desea ansiosamente dos cosas: pan y juegos” (“Sátiras X”). Ante una población cansada de la corrupción, la violencia como medida de control resulta ineficaz. La historia romana enseña que la violencia engendra más violencia.

Conscientes de ello, los líderes romanos optaron por mecanismos de control más sutiles. Cayo Graco, uno de los tribunos del pueblo, impulsó la ‘lex frumentaria’, ley que garantizaba el suministro de grano subsidiado a la población. Más adelante, el emperador Augusto continuó con esta política, distribuyendo grano a más de 200.000 romanos. A esto es a lo que Juvenal se refería con “pan”.

Los emperadores ofrecían también los ‘juegos’; espectáculos masivos con la finalidad de distraer al pueblo de los problemas de sus preocupaciones cotidianas. El Circo Máximo llegó a albergar a más de 150.000 personas.

‘Panis et circensis’ no fue solo una sátira, fue una lección de manipulación de masas. Y aunque los siglos hayan pasado, la estrategia persiste. Hoy seguimos siendo controlados bajo la misma política. Por ejemplo, días después de las protestas contra Dina Boluarte la atención de los medios fue dirigida al partido Perú vs. Chile. La población se olvidó de las protestas. De manera similar, durante la crisis sanitaria y política, el gobierno de Vizcarra distribuyó millones de soles en canastas básicas. Esta política transformó la percepción popular de un gobierno indiferente en uno aparentemente involucrado.

Las donaciones y el fútbol son el moderno pan y juegos. No hay nada de condenable en ninguna de las dos, pero sí en su uso para manipular a la población.