Primero: hace solo unas semanas, Pedro Suárez-Vértiz anunciaba que, gracias a la inteligencia artificial, estaba por lanzar un tema inédito, pese a que ahora le es imposible cantar debido a un problema de salud. “Antes de perder la voz, escribí una canción que nunca pude grabar”, contaba el músico peruano sobre la composición que, vale señalar, formaba parte de la campaña de relanzamiento de una marca de yogur.

Una vez escuchado el tema, la colaboración entre Pedro y la empresa de lácteos cobra pleno sentido. No solo porque suena al más plano de los ‘jingles’ publicitarios, sino porque parece salida de un largo proceso de fermentación bacterial. Y que no se me malinterprete. No hay aquí ningún ensañamiento contra Pedro, sino contra un producto evidentemente forzado por fines comerciales y muy lejos de las pegajosas canciones que –más allá de gustos particulares– su creador supo moldear entre los años 80 y los 2000.

Si quieren sacar sus propias conclusiones, el tema está disponible desde hace varios días en plataformas. “Amor, yo te perdí la fe”, se llama, y quién sabe si la pérdida de fe a la que alude sea una forma de inconsciente expiación.

Segundo: el último jueves salió a la luz, también gracias a las bondades de la IA, la que ha sido catalogada como “la última canción de The Beatles”. Su título es “Now and Then” y tiene una historia particular: proviene de un demo grabado en los 70 por John Lennon, recuperado por Yoko Ono luego de la muerte de su esposo y cedido en 1995 a los Beatles sobrevivientes para tratar de darle una forma final.

El proyecto, sin embargo, no llegó a buen puerto en ese entonces. Aunque George Harrison le puso una línea de guitarra y Paul McCartney y Ringo Starr hicieron lo propio con el bajo y la batería, ningún resultado los convenció y la grabación volvió a quedar enterrada.

Eso hasta que, hace unos años, el cineasta Peter Jackson comenzó a trabajar en su monumental y fascinante documental “Get Back” (un trabajo imprescindible para cualquier beatlemaniaco y disponible en Disney+, por cierto). En el proceso, el director de “El Señor de los Anillos” encontró la tecnología indicada para poder separar y regular la voz de Lennon y el piano que había en el demo. La magia estaba hecha.

“Now and Then” es, por eso, una canción estrictamente grabada por los cuatro Beatles, aunque en diferentes épocas y contextos. Un tema de cuatro minutos y ocho segundos en el que la inteligencia artificial pudo imponerse a las rencillas, las balas, el cáncer y tantos otros factores que, pese al paso del tiempo, no han podido aniquilar a una banda deslumbrante. Una que hoy suena –esta sí– más inmortal que nunca.