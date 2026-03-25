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Plan para la vivienda

“El título de propiedad no mejora las condiciones de la vivienda ni de su entorno”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Como señalé en mi columna anterior, los 36 planes de gobierno de los partidos que postulan a la presidencia plantean propuestas genéricas basadas en tres mitos: (1) que la vivienda por sí sola resuelve el problema habitacional, (2) que para ello se debe incrementar masivamente la oferta para adquisición, y (3) que la titulación es una solución inmediata a la vulnerabilidad de las familias. En esta columna explico por qué estos supuestos son equivocados y, sobre todo, cómo desvían la discusión de los problemas estructurales que impiden que más del 50% de los peruanos acceda a una vivienda formal y adecuada.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.