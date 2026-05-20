El coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, aseguró en el podcast ‘Mirada de Fondo’ con Diana Seminario, que la propuesta del fujimorismo se ha mantenido intacta desde diciembre del año pasado a diferencia de la de Juntos por el Perú, en donde solo ha habido “caos”.

Vinelli señaló que el plan de gobierno de Fuerza Popular fue presentado ante los organismos electorales desde el 23 de diciembre y este no ha sufrido modificaciones, demostrando con ello que existe una sola línea a seguir.

“Nuestro plan está desde el 23 de diciembre en la ONPE y en el Jurado (Nacional de Elecciones), y desde ese instante nosotros ofrecemos orden. No lo hemos variado”, afirmó.

En contraste, cuestionó la conducta del partido liderado por Roberto Sánchez en donde en su opinión existe contradicción entre sus propuestas y las declaraciones públicas que ofrecen a la ciudadanía.

“En el otro lado estamos viendo que se vienen incorporando personas adicionales y cambian de discurso. Un día dicen ‘voy a cerrar’, el otro dicen ‘no voy a cerrar’; un día señalan que se va a respetar el contrato y otro día señalan que no se respeta el contrato. Entonces, ese es el caos”, sostuvo.

El representante de Fuerza Popular indicó que su agrupación busca transmitir estabilidad económica y política, especialmente en temas vinculados a inversión privada y seguridad jurídica.

“Nosotros somos el orden y lo que le ofrecemos a la población es ordenar la economía, ordenar el Estado para que la gente viva tranquila, viva en paz y pueda desarrollarse”, manifestó.

Vinelli defendió los pilares económicos del plan de gobierno fujimorista y aseguró que estos contemplan respeto irrestricto a la autonomía del Banco Central, promoción de la inversión privada y control del gasto público.

Y, aunque saludó que Pedro Francke, jefe del equipo económico de Juntos por el Perú, haya dicho que respetarán la autonomía del BCR, le recordó que cuando fue ministro la pobreza “subió dos por ciento, de 25% a 27%”.

“Hay algo importante, ya han sido gobierno estos cinco años. Al final es Castillo quien los llevó al poder. Han sido gobierno estos cinco años y estamos peor. Por eso nuestra propuesta es realizar un cambio en donde, repito, Fuerza Popular no ha sido gobierno los últimos 25 años y la propuesta ahora es ordenar el Estado”, remarcó.

Cuadros independientes

Vinelli, quien es economista de profesión, contó que llegó a trabajar con Fuerza Popular tras coincidir con Miguel Ángel Torres, y posteriormente Keiko Fujimori le encargó que coordine el plan de gobierno del partido de cara a las elecciones.

Actualmente -aseguró- existen profesionales independientes que están colaborando con Fuerza Popular como exministro de Economía, Luis Carranza, Ismael Benavides, y espera que se puedan sumar otros personajes.

“Si ganamos las elecciones, si la población nos da la confianza, este plan se va a ejecutar para todos los peruanos no solo para los que votaron por Fuerza Popular”, sentenció.