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El economista Marco Vinelli es el jefe coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular. (Foto: GEC)
El economista Marco Vinelli es el jefe coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, aseguró en el podcast ‘Mirada de Fondo’ con Diana Seminario, que la propuesta del fujimorismo se ha mantenido intacta desde diciembre del año pasado a diferencia de la de Juntos por el Perú, en donde solo ha habido “caos”.

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