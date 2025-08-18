En el Semáforo de este lunes 18 de agosto, conoce la postura de El Comercio respecto a los siguientes temas. Primero, la dupla peruana conformada por Francesca Maguiña e Yleymi Muelle consiguen la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción 2025. Segundo, la más reciente encuesta reconfirma los bajos niveles de aprobación de Dina Boluarte y del Gobierno. Finalmente, los terrenos del Estado que han sido invadidos por cobradores de cupos.

🟢PODIO PARA EL PERÚ EN TENIS FEMENINO

Las peruanas Francesca Maguiña e Yleymi Muelle lograron una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 al quedarse con la medalla de bronce en la modalidad de dobles femeninos de tenis. El dúo nacional venció al equipo colombiano y se mostró sólido y competitivo en todo momento, demostrando carácter para sobreponerse a los momentos difíciles del partido. Después de la victoria en la fase previa de la BJK Cup, nuestras tenistas siguen acumulando méritos.





🔴LA PRESIDENTA MENOS POPULAR

La desaprobación de la presidenta Dina Boluarte volvió a su tendencia al alza –marcada desde el inicio de su gestión–, ubicándose ahora en 96% a escala nacional. Se trata del pico negativo más alto de toda su administración. Así lo revela la última encuesta de Datum Internacional para El Comercio. Su popularidad se mantiene en un escaso 3%. El rechazo mayoritario envuelve también al resto de integrantes del Ejecutivo, con 80% para Eduardo Arana y 66% con la elección de José Jerí como titular del Congreso.





🔴TERRENOS INVADIDOS

Las invasiones a terrenos de propiedad del Estado o de privados continúan ante la inacción de las autoridades. Una muestra de ello es la usurpación de hace más de cuatro años de un terreno que pertenece al Ministerio de Salud ubicado en la avenida Santa Rosa, en el asentamiento humano Santa Teresa, en Chorrillos, a espaldas de una sede del Instituto Nacional de Salud. El Comercio pudo conocer que el terreno fue invadido en el 2019 por sujetos dedicados al cobro de cupos en el sector de construcción civil.