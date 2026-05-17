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¿Prepara Trump un bombardeo a México?

“No se puede descartar que Trump, temiendo que sus votantes no salgan a votar en noviembre, autorice un bombardeo desde el aire contra los cárteles”.

    Andrés Oppenheimer
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    Periodista

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    (Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP)
    (Foto: Alex WROBLEWSKI / AFP)
    / ALEX WROBLEWSKI

    El presidente Donald Trump está aumentando la presión sobre México en varios frentes, lo que ha disparado las especulaciones sobre un posible ataque contra los cárteles de la droga en territorio mexicano antes de las elecciones de mitad del mandato de noviembre en EE.UU. No es chiste: cada vez escucho a más fuentes bien conectadas en Washington decir que, si Trump sigue cayendo en las encuestas y se prolonga su guerra contra Irán, ordenaría un ataque a México. Lo haría con el doble objetivo de aglutinar a su base ultranacionalista y desviar la atención del conflicto en Medio Oriente, señalan.

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