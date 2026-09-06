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Que la educación no se detenga

“Prepararnos para el FEN es urgente. Pero construir un sistema educativo capaz de responder ante cualquier emergencia es una tarea mayor”.

    Marilú Martens
    Por

    Directora de CARE Perú y exministra de Educación

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Cuando ocurre una emergencia, contamos escuelas afectadas, módulos instalados y locales rehabilitados. Son cifras necesarias. Pero debemos poner más fuerza en medir lo más importante: ¿cuántos estudiantes lograron seguir aprendiendo? La amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño costero vuelve a poner a prueba nuestra capacidad de anticiparnos. Esta vez tenemos una ventaja: sabemos que puede ocurrir y conocemos sus consecuencias. Por ello, no deberíamos esperar a que lleguen las lluvias para preguntarnos cómo mantener funcionando nuestras escuelas. El objetivo de una política educativa debe ser garantizar la continuidad del servicio y asegurar la continuidad de los aprendizajes y de la trayectoria educativa de cada estudiante. Una emergencia puede profundizar brechas que ya existen y aumentar el riesgo de abandono.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.