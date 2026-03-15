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Reflexiones

“Para que el Perú salga adelante, se necesita un Estado ágil, fuerte, capaz y honesto”.

    Carlos Neuhaus
    Por

    Exdirector ejecutivo de Lima 2019 y presidente del PPC

    cneuhaus@comercio.com.pe

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    "Ahora depende de que la ciudadanía ejerza un voto responsable, no solo escogiendo bien a quien le vamos a encomendar nuestro futuro, sino también a quienes irán al Congreso". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Ahora depende de que la ciudadanía ejerza un voto responsable, no solo escogiendo bien a quien le vamos a encomendar nuestro futuro, sino también a quienes irán al Congreso". Ilustración: Giovanni Tazza

    Una vez más, como sucede cada cinco años, el Perú tiene que decidir a quién le va a dar su voto el 12 de abril próximo. Dicho esto, no recuerdo un período electoral tan extraño ni una política tan plena de temas banales que terminan en censuras o vacancias de presidentes.

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