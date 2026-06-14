Repartija sin reparto

Pedro Castillo se quedará sin indulto. Ricardo Belmont, sin mañaneras y sin canal de televisión. José Domingo Pérez, sin Ministerio de Justicia. Mesías Guevara, sin PCM. Hernando Cevallos, sin Ministerio de Salud. Pedro Francke, sin Ministerio de Economía. Antauro Humala ya no estará a cargo de la seguridad del país. George Forsyth... seguirá siendo George Forsyth. Y Roberto Sánchez está a punto de quedarse sin presidencia y sin cargos públicos. Tendrá, eso sí, una bancada que poco a poco irá desmarcándose de él y que probablemente termine fragmentada en varios bloques.

La derrota de Sánchez en segunda vuelta es casi segura y hay muchos factores que contribuyeron a ella, en especial aquellos que se registraron a pocas horas de la elección: la entrevista a Jorge Nieto en la que este mencionó los vínculos del Movadef con la coalición de Sánchez; la amenazante reacción de José Domingo Pérez; y la promesa del propio Sánchez de indultar a Guillermo Bermejo, entre otras.

En una contienda tan apretada, el mínimo error se paga. Las derrotas electorales son el resultado de una acumulación de desaciertos. Y eso no significa que en Fuerza Popular no los hayan cometido, pero los de Juntos por el Perú terminaron por inclinar la balanza.

En su intento por proyectar una imagen moderada y lograr algunos votos centristas, Sánchez empezó a construir alianzas que inicialmente le dieron buenos resultados. Pero a medida que más socios iban subiéndose a la combi, y más personas aparecían en las fotos grupales, la sensación que se transmitió fue la de una repartija anticipada. El exceso de triunfalismo no se manifestó recién en el balcón de la plaza San Martín luego de conocer los resultados del conteo rápido. Se percibió mucho antes, desde el momento en que empezaron a repartirse cargos públicos y señales de televisión, como si la elección ya estuviera ganada.

¿Cuántos de los aliados de último momento de Sánchez continuarán hoy a su lado? ¿Cuántos seguirán allí cuando los resultados sean oficiales? No tardaremos mucho en conocer la respuesta.