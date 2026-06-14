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Repartija sin reparto

“¿Cuántos de los aliados de último momento de Sánchez continuarán hoy a su lado?“.

    Héctor Villalobos
    Por

    Editor de Política y Opinión

    hvillalobos@comercio.com.pe

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Pedro Castillo se quedará sin indulto. Ricardo Belmont, sin mañaneras y sin canal de televisión. José Domingo Pérez, sin Ministerio de Justicia. Mesías Guevara, sin PCM. Hernando Cevallos, sin Ministerio de Salud. Pedro Francke, sin Ministerio de Economía. Antauro Humala ya no estará a cargo de la seguridad del país. George Forsyth... seguirá siendo George Forsyth. Y Roberto Sánchez está a punto de quedarse sin presidencia y sin cargos públicos. Tendrá, eso sí, una bancada que poco a poco irá desmarcándose de él y que probablemente termine fragmentada en varios bloques.

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