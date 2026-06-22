Resultados oficiales del Congreso, accidentes en Camaná, y colapsa parte del malecón

En el Semáforo de este lunes 22 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el JNE da los resultados oficiales de las cámaras del Congreso. Segundo: trágico accidente en Camaná. Finalmente, colapsa parte del malecón por un fuerte oleaje.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO





🟢RESULTADOS OFICIALES DEL CONGRESO

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó oficialmente los resultados de las elecciones del Congreso bicameral 2026-2031 y del Parlamento Andino. Tras concluir el conteo total de votos, se confirmó la elección de 60 senadores, 130 diputados y representantes andinos. Seis partidos lograron representación parlamentaria: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. Además, Rafael López Aliaga renunció a asumir su escaño senatorial antes de la proclamación oficial.

🔴ACCIDENTE EN CAMANÁ

Un bus interprovincial de la empresa Juanes que cubría la ruta Arequipa–Caravelí chocó contra una vivienda en el sector Cerrillos, en la provincia de Camaná. El accidente ocurrió durante la madrugada y dejó 51 personas heridas, siete de ellas de gravedad, quienes fueron trasladadas al Hospital Honorio Delgado de Arequipa. Según reportes preliminares, el conductor realizó una maniobra para evitar un choque frontal con otro vehículo. Autoridades, bomberos y personal de salud desplegaron un amplio operativo de emergencia.

🔴COLAPSA PARTE DEL MALECÓN

Un fuerte oleaje provocó el colapso de parte del malecón de la playa La Herradura, en Chorrillos, generando daños en la infraestructura costera y obligando al cierre temporal de la zona. El derrumbe afectó un tramo del muro de contención y un poste de alumbrado público, aunque no se reportaron heridos. Según autoridades municipales, las filtraciones de agua ocasionadas por la erosión marina debilitaron la estructura. Personal especializado inició evaluaciones y trabajos de reparación para garantizar la seguridad de vecinos y visitantes.