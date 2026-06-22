El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Resultados oficiales del Congreso, accidentes en Camaná, y colapsa parte del malecón

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 22 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Congreso de la República.
    Congreso de la República.

    En el Semáforo de este lunes 22 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: el JNE da los resultados oficiales de las cámaras del Congreso. Segundo: trágico accidente en Camaná. Finalmente, colapsa parte del malecón por un fuerte oleaje.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.