San Patricio e Irlanda

También llamada la Isla Esmeralda por sus verdes campos, la república de Irlanda es conocida por ser cuna de ocho premios Nobel entre literatura, ciencia y paz, por su famosa cerveza Guinness, sus 300 campos de golf, los acantilados de Moher y por su santo patrono San Patricio. Fue este el que introdujo el cristianismo en Irlanda en el siglo V sirviéndose del “shamrock”, trébol de tres hojas, para explicar la trinidad a sus discípulos al mismo tiempo de echar las serpientes fuera de la isla. Así, caso único en el mundo, este santo patrono se convirtió oficialmente en símbolo absoluto de la fiesta nacional de un país, fiesta que se celebra hoy 17 de marzo en Irlanda y muchos países del mundo conmemorando el día de su fallecimiento.

Nuestras relaciones diplomáticas con Irlanda se afianzaron durante la visita del presidente Michael D. Higgins al Perú en el 2017. El Perú abrió su embajada en Dublín, fortaleciendo lazos culturales y comerciales. Nuestra balanza comercial supera hoy los cien millones de dólares, cifra que parece insignificante pero que va con mérito pues, en el 2017, la cifra estaba en veinte millones. Principalmente exportamos mandarinas, minerales, artesanía y prendas de alpaca. Importamos de Irlanda productos farmacéuticos, sueros lácteos y tecnología.

Irlanda, cuya economía es una de las más competitivas y estables del mundo, representa una exitosa combinación de gobernanza moderna y tradición. Se trata pues de ese ‘Tigre Celta’, como se le denominó hace tres décadas cuando se posicionó dentro de los grandes en Europa por su vertiginoso crecimiento económico. Desde el Perú, promovemos las relaciones a través de foros y cooperación vía diplomacia comercial, la Unión Europea, Eurocámaras, la Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales y la Cámara de Comercio Peruano Irlandesa.

Los acuerdos a nivel de universidades representan un meritorio avance dentro de las relaciones académicas e intercambio estudiantil, con un país reconocido mundialmente como potencia literaria e intelectual. A nivel deportivo y social, en el 2025 se fundó el Lima el Roger Casement Lima Gaels GAA Club, que promueve el fútbol gaélico dentro de la comunidad peruano-irlandesa.

Irlanda no forma parte del espacio Schengen y esto representa una limitación para los peruanos que desean visitar Irlanda aprovechando sus viajes a Europa. El trámite para obtener la visa de turismo aún resulta engorroso. Esperamos un pronto acuerdo de exención de visados.

Miremos el futuro de las relaciones con Irlanda con determinación y trabajemos en fomentar el turismo, el comercio y el intercambio cultural. La apertura de una embajada de Irlanda en Lima sería más que oportuna.