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San Patricio e Irlanda

“Irlanda, cuya economía es una de las más competitivas y estables del mundo, representa una exitosa combinación de gobernanza moderna y tradición”.

    Patrick Stenning de Lavalle
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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    También llamada la Isla Esmeralda por sus verdes campos, la república de Irlanda es conocida por ser cuna de ocho premios Nobel entre literatura, ciencia y paz, por su famosa cerveza Guinness, sus 300 campos de golf, los acantilados de Moher y por su santo patrono San Patricio. Fue este el que introdujo el cristianismo en Irlanda en el siglo V sirviéndose del “shamrock”, trébol de tres hojas, para explicar la trinidad a sus discípulos al mismo tiempo de echar las serpientes fuera de la isla. Así, caso único en el mundo, este santo patrono se convirtió oficialmente en símbolo absoluto de la fiesta nacional de un país, fiesta que se celebra hoy 17 de marzo en Irlanda y muchos países del mundo conmemorando el día de su fallecimiento.

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