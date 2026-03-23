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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Se requiere esperanza

“El reto es, sobre todo, en este momento, despertar más esperanza y lograr empatía con los escépticos”.

    Santiago Pedraglio
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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Es muy posible que el disgusto –y hasta la bronca– con la política sea la razón de que, según la última encuesta de Datum (22/3/26), un porcentaje muy alto de electores no haya decidido su voto. No les falta razón, tomando en cuenta el fatal comportamiento de la mayoría de los políticos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.