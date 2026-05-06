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Sin personeros no hay paraíso (parte II)

“Sería bueno que los partidos sinceren su actuar y, en un acto de elemental transparencia hacia la ciudadanía, nos presenten el número de personeros que acreditaron ante las mesas de sufragio”.

    Natale Amprimo Plá
    Por

    es abogado constitucionalista

    namprimo@comercio.com.pe

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