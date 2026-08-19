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Telemedicina para el Perú

“Su función sería realizar triaje, ordenar información, sugerir diagnósticos diferenciales, detectar interacciones farmacológicas, verificar protocolos, preparar documentación y auditar calidad”.

    Ernesto Bustamante
    Por

    Excongresista de la República

    ebustamante@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    La telemedicina en el Perú durante y después de la cuarentena por COVID-19. (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)
    La telemedicina en el Perú durante y después de la cuarentena por COVID-19. (Ilustración: Giovanni Tazza/El Comercio)

    DoctorSV es un sistema público de atención primaria digital de El Salvador. No es simplemente una aplicación de teleconsulta: integra consulta médica, inteligencia artificial (IA), expediente clínico, prescripción, medicamentos, laboratorio e imágenes dentro de un mismo circuito financiado por el Estado. Es un programa estatal ejecutado por el Hospital Nacional El Salvador. Fue lanzado en noviembre de 2025.

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