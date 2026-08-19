Telemedicina para el Perú

DoctorSV es un sistema público de atención primaria digital de El Salvador. No es simplemente una aplicación de teleconsulta: integra consulta médica, inteligencia artificial (IA), expediente clínico, prescripción, medicamentos, laboratorio e imágenes dentro de un mismo circuito financiado por el Estado. Es un programa estatal ejecutado por el Hospital Nacional El Salvador. Fue lanzado en noviembre de 2025.

Tomando DoctorSV como referencia funcional, pero sin copiarlo mecánicamente, un “DoctorPE” podría ser viable para el Perú como plataforma nacional de atención primaria digital compartida por MINSA/SIS y EsSalud, con derivación presencial cuando corresponda.

El punto de partida es la escala. El Perú tiene una población proyectada de 34.7 millones de habitantes en 2026. DoctorSV, en una población mucho menor, reporta más de 2.3 millones de consultas terminadas en siete meses y capacidad para 30,000 consultas diarias. Para el Perú, una meta razonable de madurez sería 60,000 consultas diarias, equivalentes a unos 22 millones anuales.

No partimos de cero. El MINSA reportó más de 2.5 millones de atenciones por telemedicina en 2024. EsSalud proyectó para 2025 alrededor de 24.6 millones de consultas externas, mientras que durante ese año realizó 808,027 teleconsultas. Esto muestra que la consulta virtual representa todavía una fracción pequeña de la atención ambulatoria. Si un sistema como DoctorPE permitiera llevar progresivamente las teleconsultas hasta 5 millones anuales, alrededor de una de cada cinco consultas que hoy se realizan fuera del canal virtual podría trasladarse al entorno digital, descongestionando establecimientos y liberando capacidad médica para los pacientes que realmente requieren atención presencial.

Un despliegue de DoctorPE podría proponerse 3 millones de consultas en 2027, 8 millones en 2028, 15 millones en 2029 y 22 millones en 2030. El objetivo no sería reemplazar hospitales, sino absorber medicina general, seguimiento de enfermedades crónicas, renovación y vigilancia de tratamientos, lectura de resultados, cuadros respiratorios y digestivos leves, salud mental inicial, nutrición y determinados controles. Los pacientes con signos de alarma serían derivados inmediatamente a atención presencial o de emergencia.

El circuito sería continuo: Paciente → app/web/teléfono → triaje con IA → médico → receta u orden digital → farmacia/laboratorio/imágenes → resultados → historia clínica → seguimiento.

DoctorSV demuestra que es técnicamente posible integrar un expediente clínico interoperable, triaje automatizado, videoconsulta, recetas electrónicas, laboratorios e imágenes. El Perú tiene además una ventaja: el MINSA aprobó una nueva Norma Técnica de Telesalud en 2025 y el Plan Nacional de Telesalud 2026. DoctorPE podría construirse sobre esa infraestructura, evitando crear un sistema paralelo.

Una consulta de 15 minutos permite a un médico realizar unas 24 consultas durante seis horas efectivas. Para atender 60,000 consultas diarias se requeriría una capacidad equivalente a unos 2500 médicos a tiempo completo, que podría elevarse a alrededor de 3000 al considerar vacaciones, turnos y contingencias. Esto no significa contratar 3000 médicos nuevos: podrían participar profesionales de MINSA y EsSalud mediante turnos de teleconsulta, además de una red acreditada de proveedores. La plataforma permitiría que la ubicación del médico no tenga que coincidir con la del paciente: un médico en Arequipa podría atender a un paciente en Loreto o Tumbes.

El costo también resulta atractivo. En un ejercicio preliminar de costos, estimamos S/25 por médico y carga laboral proporcional, S/5 por infraestructura digital, IA y videoconferencia, S/4 por soporte y programación, S/3 por ciberseguridad e interoperabilidad y S/5 por administración y contingencias. Esto hace S/42 por teleconsulta, sin incluir medicamentos, laboratorios o imágenes.

Si una consulta presencial de atención primaria tiene un costo económico integral estimado de S/80 (personal, infraestructura, limpieza, administración, seguridad, servicios), la diferencia sería S/38 por consulta sustituida. Bajo estos supuestos, con 15 millones de consultas digitales y suponiendo que 70% sustituya atención presencial, el ahorro alcanzaría aproximadamente S/399 millones anuales. Con 22 millones podría acercarse a S/585 millones.

DoctorPE tampoco debería limitarse a enfermedades agudas. Diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal y EPOC son especialmente apropiadas para seguimiento longitudinal. Un hipertenso controlado podría recibir recordatorios, registrar su presión, realizar análisis previamente ordenados y recibir revisión médica y receta electrónica, acudiendo físicamente únicamente cuando exista una indicación clínica.

Los medicamentos podrían entregarse mediante un sistema mixto de farmacias MINSA/EsSalud, farmacias privadas contratadas y dispensadores automáticos. Para laboratorios funcionaría un principio semejante: una orden electrónica permitiría utilizar establecimientos públicos o privados acreditados y los resultados ingresarían automáticamente a la historia clínica. Así, el Estado podría comprar capacidad privada cuando la pública sea insuficiente, sin privatizar el aseguramiento.

La IA, finalmente, no debería convertirse en un “médico artificial”. Su función sería realizar triaje, ordenar información, sugerir diagnósticos diferenciales, detectar interacciones farmacológicas, verificar protocolos, preparar documentación y auditar calidad. La decisión diagnóstica y terapéutica seguiría correspondiendo al médico.

DoctorPE debe entenderse como una nueva puerta de entrada al sistema de salud peruano.