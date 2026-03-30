El acceso a servicios médicos de calidad sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema de salud en el Perú. En ese contexto, La Positiva Seguros anunció la implementación de un modelo híbrido de atención junto a Teladoc Health, líder mundial en telemedicina, con el objetivo de ampliar la cobertura y transformar la experiencia de sus asegurados.

Esta propuesta combina consultas virtuales, seguimiento clínico continuo y atención presencial a través de una red de consultorios asistidos por tecnología, que serán desplegados progresivamente en distintas ciudades del país. Con ello, La Positiva apunta a fortalecer la atención primaria y reducir brechas en el acceso a especialistas, especialmente en regiones donde la oferta médica es limitada.

NUEVO ENFOQUE PARA GESTIONAR LA SALUD

Desde la compañía destacan que el modelo se basa en la figura del médico de cabecera como punto de entrada al sistema. Este profesional acompañará al paciente, orientará sus decisiones y gestionará derivaciones cuando sea necesario. Según explicó Alberto Vásquez, gerente general de La Positiva Seguros, el objetivo es anticiparse a los problemas de salud y evitar el uso innecesario de servicios de mayor complejidad.

“Estamos creando una capa de atención primaria que brinda facilidades al paciente y permite una gestión integral y preventiva de la salud”, señaló el gerente. La estrategia también busca optimizar los recursos del sistema y contribuir a contener los costos asociados a la atención médica.

El servicio incluirá especialidades como medicina general, pediatría, salud mental, nutrición y fisioterapia digital, además del acceso a una segunda opinión médica internacional para casos complejos. La integración progresiva de esta solución a los planes de salud existentes permitirá, además, el desarrollo de nuevos productos orientados a segmentos que demandan alternativas más accesibles.

TECNOLOGÍA Y SALUD PARA MÁS PERUANOS

Como parte del lanzamiento, la aseguradora proyecta implementar diez consultorios médicos asistidos por telemedicina en ciudades como Cusco, Huancayo, Piura, Trujillo, Ica, entre otros, así como un centro médico mixto en Arequipa. Estos centros combinarán la presencia de personal de enfermería con la evaluación remota de especialistas mediante dispositivos clínicos digitales capaces de realizar mediciones y diagnósticos en tiempo real.

Se espera un impacto significativo, sobre todo en provincias. “Muchas veces se dice que el mejor médico en provincias es la línea aérea, porque los pacientes deben viajar a Lima para atenderse. Con esta solución queremos cambiar esa realidad”, afirmó Vásquez. La no presencialidad permitirá atender a personas en distintas zonas del país sin necesidad de largos desplazamientos, lo que contribuiría a democratizar el acceso a servicios de salud de calidad.

La compañía estima que durante el primer año de operación esta iniciativa permitirá acercar servicios médicos a más de 86 mil personas, mientras que las atenciones por telemedicina superarían las 10 mil hacia el cierre de 2026. A la par, se proyecta un crecimiento sostenido del negocio de salud, impulsado por soluciones digitales y modelos de atención más eficientes.

Consciente que aún existen peruanos con dudas sobre estas herramientas, Vásquez destaca que esta propuesta no busca reemplazar el modelo tradicional, sino complementarlo para ampliar el acceso, optimizar costos y fortalecer la prevención. En ese sentido, la telemedicina no es algo nuevo ni tendría por qué generar desconfianza. “No se trata de una tecnología en fase de prueba. Es una solución comprobada y eficaz que ya funciona en distintos países”, indicó.

Con esta alianza, La Positiva marca un paso hacia una atención más conectada, preventiva y accesible.

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