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Tensa calma

“Quizás el fujimorismo debe ser aquella fuerza política que tenga mayor conocimiento sobre el entramado estatal y sobre cómo se manejan los entretelones del poder”.

    Daniela Ibáñez de la Puente
    Por

    Máster en Psicología Política

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La mandataria Keiko Fujimori junto a sus ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. (Foto: Presidencia)
    La mandataria Keiko Fujimori junto a sus ministros de Defensa, Rafael Belaunde, y de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli. (Foto: Presidencia)

    Los liberales creemos que es imposible que el Estado tenga el conocimiento que el mercado tiene. Así como el mercado tiene un conocimiento disperso que el Estado no puede centralizar, podemos preguntarnos si es posible que el propio aparato estatal tenga un conocimiento interno disperso que ni siquiera los políticos que llegan a dirigirlo logran centralizar del todo.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.