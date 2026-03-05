El Comercio
TikTok y la vulnerabilidad emocional juvenil

“El reto es formar jóvenes con mayor capacidad de autorregulación y exigir entornos digitales que no exploten sus vulnerabilidades”.

    Milton Rojas
    Por

    Coordinador de salud mental y conductas adictivas de Cedro

    "El riesgo no depende únicamente de la cantidad de horas, sino de la pérdida de control: sueño alterado, tareas postergadas e interferencia con la vida cotidiana". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    / Giovanni Tazza

    La discusión sobre TikTok ya no puede reducirse a una advertencia doméstica sobre las «demasiadas horas en el celular». El problema es más profundo: cómo el diseño de ciertas plataformas moldea la gestión emocional de los adolescentes. En el Perú, donde cientos de miles de escolares muestran indicadores de uso problemático de las redes sociales, el tema exige un enfoque más serio que la simple apelación al autocontrol.

