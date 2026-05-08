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Un millón salió de pobre

“El crecimiento que vemos en las estadísticas no es otra cosa que la suma de los muchos avances, menos algunos retrocesos, en la riqueza que genera cada uno”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    El informe de la pobreza publicado esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INEI) muestra una reducción de casi dos puntos porcentuales, de 27,6% a 25,7%, en la tasa de pobreza entre el 2024 y el 2025. Esto significa, dice el INEI, que la población pobre ha disminuido en 567,000 personas. Sumemos a eso el crecimiento de la población, que son otras 310,000 personas, y el resultado es que, de un año a otro, el número de peruanos que no son pobres ha subido en 877,000. Casi un millón.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.