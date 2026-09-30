El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Ver para creer

“Al final del día, parece ser que la verdadera prueba de fuego para la IA no será sostener ese estado de “superinteligencia”, sino, más bien, sobrevivir a sus propios estados financieros".

    Paola Villar S.
    Por

    Subeditora de Economía & Día1

    paola.villar@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Dario Amodei escribió un ensayo sobre los peligros de la IA –esa misma tecnología que su compañía desarrolla– y desencadenó una seguidilla de pronunciamientos de similar corte por parte de varios ejecutivos del sector (...)". Foto: EFE
    "Dario Amodei escribió un ensayo sobre los peligros de la IA –esa misma tecnología que su compañía desarrolla– y desencadenó una seguidilla de pronunciamientos de similar corte por parte de varios ejecutivos del sector (...)". Foto: EFE

    Dario Amodei ha revivido una fórmula infalible para atraer miradas y cuantiosos recursos hacia Anthropic, la firma de inteligencia artificial (IA) que lidera y que es reconocida por Claude AI: el miedo.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.