Ver para creer

Dario Amodei ha revivido una fórmula infalible para atraer miradas y cuantiosos recursos hacia Anthropic, la firma de inteligencia artificial (IA) que lidera y que es reconocida por Claude AI: el miedo.

Hace poco menos de un mes, Amodei escribió un ensayo sobre los peligros de la IA –esa misma tecnología que su compañía desarrolla– y desencadenó una seguidilla de pronunciamientos de similar corte por parte de varios ejecutivos del sector, quienes coincidieron en que podría ser necesario desacelerar sus vertiginosos avances (el presidente Donald Trump fue severo al expresar su desacuerdo con lo planteado). Ahora, Amodei volvió a la carga con una advertencia aún más grave: dijo que la IA podría suponer riesgos catastróficos para la humanidad y, eventualmente, “resistirse al apagado”, “ocultar o manipular información” o hasta llevar a cabo conductas “similares al chantaje”. Esta información, por cierto, aparece detallada en un prospecto de salida a la bolsa con el que Anthropic busca convencer a los inversionistas de desembolsar miles de millones en la firma, en línea con la valoración de US$2 billones que se ha fijado. ¿Contradicción o estrategia?

El caso de Amodei no es aislado. Próximamente OpenAI –matriz de ChatGPT– buscará también salir a la bolsa con una valuación cercana a los US$1,4 billones, aunque Sam Altman, líder de la compañía, será más “cauto” y esperará a que se disipen las preocupaciones de seguridad que despertó su último modelo, GPT-6.1 Astra. ¿Quiere decir esto que la compañía dará un paso atrás para frenar el desarrollo de su tecnología? ¡Por supuesto que no! Bloomberg reveló ayer que OpenAI prevé recaudar cerca de US$30.000 millones en una nueva ronda de financiamiento, que se sumarían a los US$122.000 millones que ya captó en el primer trimestre de este 2026.

Ambos escenarios envían una señal inequívoca a los mercados y al mundo: en el fondo, el negocio no para. Altman, Amodei y otros altos ejecutivos podrán dar entrevistas para mostrar preocupación por las advertencias que ellos mismos lanzan, para luego estar, horas más tarde, reunidos en el Salón Oval con Trump rechazando cualquier normativa que pretenda regular el funcionamiento de la IA. Seguirán pidiendo miles de millones de dólares sin límite aparente. Pero, a la par, se encenderán más alertas: el mismo prospecto en el que Anthropic se valora en billones detalla, por ejemplo, que la empresa reportó una pérdida neta de US$42.000 millones en el 2025 y que planea gastar US$518.000 millones en tecnología de la nube, computación e infraestructura para el 2027. ¿Como que algo no cuadra, verdad?

Mientras tanto, Bloomberg reportó este lunes que la industria global de la IA debería generar US$6 billones en ingresos anuales hacia el 2031 para justificar el capital que se está invirtiendo en la construcción de ‘data centers’, que hoy sostienen la inversión en infraestructura en EE.UU. Hoy por hoy, esa cifra no parece estar en el horizonte.

Michael Burry, conocido por anticipar el colapso financiero del 2008, dice estar “más convencido que nunca” de que la IA sufrirá un severo ajuste en el 2027. Al final del día, parece ser que la verdadera prueba de fuego para la IA no será sostener ese estado de “superinteligencia”, sino, más bien, sobrevivir a sus propios estados financieros.