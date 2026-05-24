El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

Votar entre escombros

“Ese es el fracaso más hondo de esta segunda vuelta. Proyectos tan precarios se permiten exigir adhesión como si fueran causas civilizatorias”.

    Gonzalo Banda
    Por

    Analista político

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)
    Domingo, 17 de mayo 2026. Se realizó la prueba de color e impresión de las cédulas de votación para la segunda vuelta de la elección presidencial 2026. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

    Mirando el “Angelus Novus”, un cuadro de Paul Klee, mientras Europa se hundía en la catástrofe que muchos llamaban progreso, Walter Benjamin imaginó al ángel de la historia empujado hacia el futuro con los ojos clavados en las ruinas del pasado. Donde otros veían una cadena de acontecimientos, el ángel veía escombros acumulándose. Quería detenerse, reparar lo destruido; pero una tormenta se enredaba en sus alas y lo arrastraba hacia adelante. Esa tormenta era el progreso.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.