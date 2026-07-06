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El futuro remezón

El país no está ni de cerca preparado para enfrentar un sismo de gran magnitud.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua. (EFE/ Ronald Peña R)
    De acuerdo con los datos oficiales, 86.794 las familias han sido atendidas y se han distribuido 9.585 toneladas de alimentos y 669.008 litros de agua. (EFE/ Ronald Peña R)
    / Ronald Peña R

    Hay un dato que mantiene despiertos por la noche a quienes siguen de cerca la preparación del país ante el caso de un desastre natural: la última vez que sucedió un sismo gigantesco frente a la costa central fue en 1746, hace 280 años. En ese entonces, en parte como consecuencia del tsunami que le siguió, falleció cerca del 8% de la población de entonces de Lima y Callao. A pesar de los sismos posteriores –sobre todo los del siglo XX–, ninguno ha liberado esa cantidad de energía acumulada frente a la capital.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.