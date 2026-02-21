El Comercio
Defensor del abuso

Los clientes que tuvo el actual presidente cuando se desempeñó como abogado son consistentes con su defensa del matrimonio infantil.

    "Balcázar fue uno de los tres congresistas que no apoyaron el dictamen para prohibir el matrimonio infantil cuando este fue votado en el hemiciclo a finales del 2023".
    Antes de ser congresista, el hoy presidente José María Balcázar se desempeñó como abogado y tuvo, entre sus defendidos, a dos sentenciados por abuso de menores. El primero de ellos fue Leónidas Puelles Guerrero, quien en el 2012 fue condenado a cadena perpetua por violar durante casi una década a su hijastra cuando esta era apenas una niña. Producto de los abusos, la víctima quedó embarazada y fue obligada por su padrastro a abortar en reiteradas ocasiones. En el 2015, el actual mandatario se presentó como abogado de Puelles y solicitó que se lo volviera a juzgar, pero su pedido fue desestimado.

